Concurso: Conselho de Farmácia do Piauí lança edital com salários de até R$ 5 mil

O Conselho Regional de Farmácia do Piauí divulgou nesta segunda (04), o edital para o concurso público de 2021. As inscrições iniciaram ontem (04) e vão até o dia 22 de outubro. Com salários que variam entre R$1800 e R$5 mil, as provas do concurso ocorrem no dia 14 de novembro de 2021, nas cidades de Teresina, Picos e Parnaíba.

(Foto: Inácio Pinheiro/CRF-PI)

Confira o Edital

Os interessados em participar da seleção, devem pagar sua taxa de inscrição através de boleto bancário no site. Para cargos a nível médio, o valor da taxa é de R$27,44, já para nível superior, o valor é de R$49,88. Segundo o edital, o boleto poderá ser gerado somente no período de inscrições. Para se inscrever, basta clicar aqui.



(Foto: Reprodução/Consulpam)

Ainda de acordo com o edital, o candidato pode solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, caso seja cidadão de baixa renda ou doador de sangue ou medula óssea. O resultado da solicitação poderá ser verificado no site oficial.



O prazo de validade do concurso é de um ano, contado a partir da data de homologação. Caso o candidato tenha algum problema com a inscrição ou precise de alguma outra informação, é possível entrar em contato por meio dos telefones (85) 3224-9369 e (85) 99746-2050 (WhatsApp).



