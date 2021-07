Comunidades terapêuticas poderão suspender atendimentos em Teresina

As casas terapêuticas Shallom, Casa de Ester, Fazenda da Paz e Casa do Oleio se reuniram em Teresina para discutir a situação dos adolescentes que poderão ser mandados embora das comunidades caso a Justiça Federal aceite uma ação que visa suspender todos os financiamentos federais a vagas para adolescentes que estão se recuperando do vício de álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas.

Leia também: “Houve uma mudança de concepção na área assistencial, mas ela ainda não ficou clara”

Segundo o coordenador-geral da Fazenda da Paz, Célio Barbosa, somente em Teresina mais de 100 adolescentes poderão ter o tratamento interrompido; em todo o Brasil são mais de 500 jovens que recebem esse tipo de tratamento poderão ser despachados.

“Esse pedido significa dizer que cerca de 500 adolescentes com dependência química vão para as ruas, somente em Teresina serão mais de 100 e vão ter a possibilidade de tratamento e recuperação suspensos, porque a Defensoria Pública da União e de mais cinco Estados querem impedir isso”. Isso é inaceitável!”, disse.

Foto: Divulgação

A ação foi impetrada pelas Defensorias Públicas dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Pernambuco, aliados à Defensoria Pública da União (DPU), protocolaram na 1ª Vara Cível da Justiça Federal em Pernambuco uma Ação Civil Pública que visa derrubar, em caráter de urgência, a Resolução nº 3, de 24 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) e suspender o financiamento federal.

“Não podemos de forma alguma aceitar esse descaso. Esses adolescentes e suas famílias serão prejudicados. Ele não tem pra onde ir, precisam de tratamento. Eles chegam às comunidades quando até a polícia não quer mais”, conclui Célio Barbosa.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!