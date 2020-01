Comprar material escolar com antecedência é opção de economia

Com a chegada do novo ano, começa a preocupação dos pais com o material escolar dos filhos. E antecipar as compras pode ser uma opção vantajosa, ainda mais se eles reservaram o 13° salário para aliviar as contas.

O bancário Francisco Rocha conta que preferiu iniciar o mês de janeiro com o material do filho já em mãos, pois a movimentação nas lojas aumenta com a proximidade da volta às aulas. “A gente decide fazer isso um pouco antes para evitar aglomeração”, confessa.

Nas papelarias, há muitas opções de mochilas, cadernos e estojos que agradam a todos os bolsos. Mas a pesquisa de preço é recomendada para encontrar valores mais acessíveis. Gabriela Farias é estudante e vai para o 5º Ano. Ela sempre acompanha os pais na hora de comprar seus materiais escolares.

A movimentação nas livrarias tende a aumentar com a proximidade da volta às aulas. (Foto: Arquivo O Dia)

“Eu consigo convencer meus pais a comprarem algo que não está no orçamento, porque sempre vejo algo a mais”, brinca. A troca de livro é outra opção para economizar. O material didático pode ser trocado com os colegas de outras séries, como explica o professor Gilberto Farias, que tem mais de um filho em idade escolar.

“A gente vê que dá pra fazer uma troca com amigos da série posterior, comprar um livro já usado, principalmente os paradidáticos que costumam ser tão caros, mas a gente consegue”, diz Gilberto Farias.

Existem ainda livrarias que oferecem para os pais que não têm tempo a escolha de enviar o orçamento via whatsapp. A lista é feita e enviada pelo celular e o responsável não precisa ir à loja.

Adriana MagalhãesSandy Swamy