Comitiva ministerial visitará Tabuleiros Litorâneos nesta quarta (02)

Uma comitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) deverá passar pelo Piauí nesta quarta-feira (02). O objetivo é conhecer iniciativas de sucesso implementadas nos estados de Piauí, Pernambuco e Bahia que poderão ser replicadas para outras áreas da região por meio do projeto estratégico AgroNordeste. A comitiva do Mapa parte de Teresina e vai para Parnaíba, no Piauí, e será finalizada na tarde de sexta em Petrolina-PE.



No distrito de irrigação Tabuleiros Litorâneos do Piauí, em Parnaíba, a comitiva visitará na manhã do dia 2 quatro pontos: a Acepar (área de produção empresarial de acerola orgânica), o lote cooperado da Cooperativa de Produtores Orgânicos Biofruta, a Famosa Agrícola (fazenda empresarial de produção de frutas) e a Fazenda Santa Luzia (especializada em produção de leite e derivados).

A agenda da tarde será concluída com uma reunião no auditório da Universidade Federal do Piauí com produtores e empreendedores locais de fruticultura irrigada e pecuária leiteira.



O programa será oficialmente lançado no final da tarde desta terça-feira (01) pelo presidente da República Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.



Dentre os nomes dos que estarão presentes na comitiva, estão o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério, Fernando Camargo; e o presidente da EMBRAPA, Celso Moretti. No Piauí, a comitiva terá a participação também do chefe-geral da Embrapa Meio Norte, Luiz Fernando Carvalho Leite, e do superintedente do Banco do Nordeste (BNB) no Estado, José Expedito Neiva Santos.

O AgroNordeste pretende impulsionar o desenvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural e será implantado em 2019 e 2020 em 230 municípios dos nove estados do Nordeste, além de Minas Gerais, divididos em 12 territórios, alcançando uma população rural de 1,7 milhão de pessoas.

Com informações da Ascom