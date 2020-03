Comércio e industrias de Teresina fecham a partir de segunda-feira

O prefeito Firmino Filho usou as redes sociais para informar a população novas medidas para contenção do avanço da infestação pelo coronavírus. As medida foram publicadas por meio de decreto e valem até que sejam revogadas pela Prefeitura de Teresina. Durante a live, o prefeito conclamou ainda a população a fazer sua parte e permanecer em casa.



O decreto estabelece o fechamento de e estabelecimentos comerciais e industriais que não desempenham função principal no enfrentamento à pandemia. Os postos de combustível tiveram seu horário de funcionamento restringido ao período de 7h às 19h, mas as lojas de conveniência devem permanecer fechadas. As padarias também sofreram restrição no seu funcionamento ficando, portanto, proibido o consumo de alimentos em seu interior.

Confira o decreto na íntegra.

Da Redação