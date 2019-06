Comércio comemora venda de fogos de artifício e artigos juninos

Com a chegada das festas juninas, as lojas comerciais do Centro de Teresina estão abastecendo seu estoque e já comemoram as vendas de artigos, como fogos de artifício, bandeirinhas, balões, entre outros. Foguetes, traques e bombinhas estão entre os fogos mais procurados pelos consumidores.

Em uma loja especializada, localizada no Centro da Cidade, as vendas estão começando a esquentar, principalmente por conta das festas de quadrilha realizadas nas escolas e empresas. Segundo a proprietária do comércio, Oneide de Sampaio Carvalho, desde a semana passada a procura por fogos tem crescido, mas as vendas devem melhorar mesmo a partir de agora.

Os consumidores podem encontrar fogos a partir de R$ 2. (Foto: Poliana Oliveira/ODIA)



“Os adultos procuram mais os foguetes, já as crianças preferem os traques, estalos e São Antônio, estrelinha e chuvinha, que tem menor impacto. Aqueles coloridos que são muito comuns em festa de Ano Novo também tem uma boa saída, principalmente quem quer fazer uma bonita apresentação”, comenta.

Os preços são bastante acessíveis, e os consumidores podem encontrar fogos a partir de R$ 2, como os traques, sendo esse o mais procurado para as crianças. Já os mais caros, podem ser adquiridos por até R$ 5 mil. Esses são mais procurados para quem está organizando comemorações maiores, como festas de empresas.

Com relação à forma de manuseio, a proprietária do comércio, Oneide de Sampaio Carvalho, destaca que nas embalagens há orientações sobre a maneira correta de segurar e soltar os fogos. Contudo, ela destaca que também explica aos consumidores no momento da compra, especialmente quanto o artigo é voltado para crianças, como forma de evitar acidentes.

“Eu abro a embalagem e reforço para os pais como devem ser soltos os fogos de artifício, bem como eles devem proceder quando a criança for manusear estalinhos e traques, justamente para garantir a segurança e qualquer tipo de acidente”, destaca.

Artigos de decoração

E quem está em busca de artigos de decoração também não fica a desejar. As lojas estão investindo em diversos adereços, como arranjos, balões e bandeirinhas, como acessórios, como tiaras e chapéus. Para quem quer decorar as mesas, uma boa opção são as cestas de palha e espantalhos.

As vendas de peças para decoração também aumentaram nessa semana. (Foto: Poliana Oliveira/ODIA)



“Dá para decorar com muitas coisas, como guirlandas, os bandeirinhas, painéis. Os artigos menores podem ficar sob as mesas, deixando a decoração bem rústica e característica para esse período. Os preços são variados, a partir de R$ 4 é possível comprar adereços”, fala.

A vendedora Gorgina Banguin trabalha em uma loja de bijuterias e acessórios no Centro de Teresina e conta que a procura tem crescimento muito nos últimos dias. Segundo ela, a procura mais é pelas bandeirinhas e balões. Já para os acessórios, adereços de cabeça estão entre os mais procurados.

“As peças temáticas para decorar mesa estão entre os artigos favoritos dos consumidores. Já para quem quer se enfeitar, as tiaras estão entre as mais procuradas. Mas quem tem dúvidas do que comprar, nós também damos sugestões e dicas”, disse Gorgina Banguin, enfatizando que as expectativas são as melhores possíveis.

Isabela Lopes