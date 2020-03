Comércio altera horário para segurança dos trabalhadores e clientes

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que, devido a pandemia do coronavírus, o horário do comércio sofrerá algumas alterações.



Assim, as lojas do Centro e bairros passarão a funcionar de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados, no horário de 9h às 13h.

Já as lojas dos shoppings funcionam de segunda a sábado, de 12h às 20h, e aos domingos feriados, de 14h às 20h. O Shopping da Cidade terá seu funcionamento das 7h às 16h, de segunda a sexta. E aos sábados, de 7h às 13h. O novo horário começa a valer nas lojas dos shoppings Teresina Shopping, Riverside e Rio Poty nessa quinta-feira (19) e nas lojas do centro a partir desta sexta-feira (20), por um prazo de 15 dias.



Foto: O Dia

De acordo com o presidente do Sindlojas, Tertulino Passos, a alteração aconteceu após uma reunião com os lojistas que definiram medidas de higiene pessoal e das lojas para dar segurança ao cliente.

" Nós pensamos em alterar o horário de acordo com a redução da frota de ônibus, 7h as 9h. Assim, os funcionários terão mais tempo para definir em qual horário vai pegar o ônibus. E evitaremos aglomerações", explica.

Após os 15 dias de mudança de horário, será realizado outra reunião para analisar o cenário atual, e definir se o voltará ao funcionamento normal ou se serão feitas outras medidas.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia