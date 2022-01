Com surto de casos de síndromes gripais, Hospital de Bom Jesus está superlotado

O Hospital Regional de Bom Jesus, município localizado a 605 km de Teresina, informou, por meio das suas redes sociais, que está registrando um surto de casos de síndromes gripais. De acordo com a unidade de saúde, devido a alta procura por atendimento, o hospital está operando em sua capacidade máxima.

De acordo com a nota, a equipe de funcionários que trabalha no hospital está sobrecarregada devido a grande demanda. "Não há omissão de atendimento e toda a equipe médica vem trabalhando com o máximo de eficiência que lhes é possível", destacou a direção do hospital.

Para melhorar o atendimento aos pacientes, a unidade informa que, ao procurarem o hospital, os pacientes estão sendo avaliados e são priorizados os casos de maior gravidade.

"Considerando a calamidade no surto de sintomas gripais, pede-se a compreensão da população, pois em respeito a vida e aos princípios do SUS, embasados na equidade, está sendo priorizado o atendimento dos casos mais graves", finalizou a direção.

Ontem, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município de Oeiras (a 281 Km de Teresina) já havia informado que também está operando com sua capacidade máxima para atender aos pacientes com sintomas gripais que buscam a unidade de saúde para atendimento.

Por meio das redes sociais, a UPA informou que a equipe de profissionais da unidade está com sobrecarga de trabalho, mas que, ainda assim, não há omissão de atendimento. “Os pacientes que buscarem atendimento serão avaliados e classificados de acordo com sua gravidade”, diz a nota.







É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no