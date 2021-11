Com retorno das aulas presenciais no Piauí, Ellen Gera garante ambiente escolar seguro

Nos últimos dias, o Piauí tem registrado queda nos índices de óbitos e novos casos de Covid-19, o que tem dado segurança para que diversos setores da economia e demais áreas retornem ao pleno funcionamento, como as aulas presenciais, que retornaram na segunda-feira (1º/11).



Curralinhos e Caldeirão Grande registram maiores casos de Covid-19 no Piauí; veja lista

População relaxa e casos de Covid voltam a subir no Piauí, alerta especialista

O secretário de Educação do Estado do Piauí (Seduc-PI), Ellen Gera, comenta que o ambiente escolar é um local seguro, disciplinado e que não oferece risco aos discentes e docentes. Além disso, as escolas estão seguindo os protocolos de segurança, como determina os órgãos de Saúde, bem como o avanço na imunização do público que integra o ambiente escolar.



Secretário de Educação do Estado do Piauí (Seduc-PI), Ellen Gera (Foto: Tárcio Cruz/ODIA)



“Temos que aprender a conviver com a pandemia, ou caso contrário vamos ficar em casa o tempo todo. Não podemos mais aceitar os estudantes em casa, eles precisam voltar para as escolas. Todas as áreas estão funcionando, atividades culturais, lazer, festas, eventos recebendo mais de 500 pessoas em espaço aberto. Porque a escola tem que ficar fechada?”, disse o secretário.



Ellen Gera destaca que os indicadores são favoráveis para um retorno às salas de aula seguro, e enfatiza que somente as escolas aptas estão liberadas para receber alunos, professores e demais profissionais.



“Continuarão sendo adotados os protocolos de retomada, além do uso da máscara, álcool em gel e distanciamento dos estudantes. Acontecendo um caso de Covid nós já temos nosso plano de contingência para que possamos preservar a turma e os professores. Temos taxa de transmissibilidade controlada, indicadores de óbito controlado, os profissionais de educação praticamente todos já passaram pelo processo de imunização e se não concluíram, já iniciaram, estudantes acima de 12 anos sendo vacinados em vários municípios do Estado”, complementa Ellen Gera.



Na segunda-feira, retornaram às salas de aula estudantes do 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.