Com nova concessão, Centro de Convenções deverá ser entregue em 12 meses

O governador Wellington Dias assinou, nesta quarta-feira (9), o contrato de concessão do Centro de Convenções de Teresina. A gestão ficará com a empresa DMDL Montagens de Stands Ltda, que pretende iniciar as obras e entregá-las por etapas, com finalização em até 12 meses. No projeto elaborado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc), a empresa terá o uso pelos próximos 20 anos e será responsável pela modernização, exploração, operação e manutenção do equipamento. A concessionária deve investir entre R$7 milhões e R$10 milhões.



(Fotos: Assis Fernandes/ODIA)

“Hoje, assinamos esse contrato para que a gente, não apenas tenha a retomada da obra do Centro de Convenções, mas também para que possamos cuidar de que ele seja um instrumento de desenvolvimento, que gera emprego e renda, como era o objetivo, lá atrás. Agradeço a todos que participaram para que chegássemos a essa modelagem com essa empresa que, não só tem experiência de começar e terminar obra, mas de fazer funcionar equipamentos como esse. Como a entrega será por etapas, daqui a uns meses, teremos a primeira etapa concluída e, daqui a um ano, poderemos inaugurar nosso Centro de Convenções de Teresina para abrigar importantes eventos”, destacou o chefe do Executivo estadual.



Toda a infraestrutura visa a contribuir para o desenvolvimento do turismo de negócios e serviços da capital. “Falta cerca de 20% para a conclusão da reforma, modernização e ampliação do Centro de Convenções e, hoje, assinamos esse contrato de Parceria Público-Privada com uma empresa bastante conhecida no mercado de eventos, que tem experiência na parte de arquitetura promocional. Isso é tudo que Teresina, uma cidade de turismo de negócios, precisa: um Centro de Convenções moderno, ampliado, novo. O prazo para conclusão da obra, a partir da assinatura do contrato, são de 12 meses, mas a empresa vai tentar acelerar para entregar antes”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Flávio Nogueira.



De acordo com a superintendente de Parcerias e Concessões, Viviane Moura, as obras serão entregues por etapa para que a população já consiga utilizar o espaço. “Agora, a concessionária assume a gestão do equipamento e, após um período de transição, vai começar a fazer algumas intervenções para que, na sequência, começarmos efetivamente as obras, com previsão de conclusão até junho de 2022. Trabalhamos em um projeto para ser entregue por etapas para que a população já possa utilizar o Centro de Convenções conforme as etapas sejam entregues. Serão cinco etapas, no qual a primeira será a limpeza, estacionamento, depois, restaurante até chegar na conclusão da obra”, ressaltou.



Conforme o projeto, a empresa DMDL Montagens de Stands assumirá a conclusão do restante da atual obra, além de equipar e mobiliar o Centro de Convenções. A iniciativa contempla um auditório para 1.200 pessoas, um bloco para área administrativa com salas para eventos pequenos e médios, banheiros adaptados, um restaurante, um estacionamento com mais de 300 vagas, lanchonete, além das áreas externas.



“Hoje, é a assinatura do contrato. Na próxima semana, teremos a primeira reunião de recebimento do pavilhão do Centro de Convenções e 12 meses para a conclusão das obras. Já estamos trabalhando com os orçamentos, com as devidas compras e o cronograma de obra dá início já na semana que vem, no qual a primeira etapa é a limpeza e, a partir daí, vamos avançando para que, daqui a 12 meses, possamos inaugurá-lo. As entregas vão acontecer de forma parcial. A primeira etapa será a liberação do estacionamento e, depois, a entrega do restaurante. A cada três ou quatro meses, pretendemos entregar as outras etapas”, confirmou Frederico Freitas, empresário sócio da empresa DMDL.



