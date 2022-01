Com chuvas pela noite, rio Parnaíba ultrapassa nível de alerta em Floriano e Luzilândia

Em novo boletim do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), divulgado na manhã desta terça (11), o Rio Parnaíba ultrapassou o nível de alerta nas cidades de Floriano e Luzilândia. A elevação do rio se deu apósfortes chuvas durante a noite na região do semiárido piauiense e pela manhã na capital. Em Teresina o rio está praticamente no nível de alerta, porém a previsão do órgão é de que o nível se mantenha estável ao longo do dia. Veja o boletim completo



O documento divulgado pelo CPRM mostra que as 05h da manhã desta terça o Rio Parnaíba chegou a 8,05 metros na cidade de Floriano, mais de um metro acima do nível de alerta que fica próximo a 7 metros. Já em Luzilândia o rio chegou a 5,19 metros cerca de 19 centímetros acima do nível de alerta. Em Teresina o Rio Parnaíba chegou pela manhã a 5,34 metros, muito próximo ao nível de alerta que é de 5,5 metros. Já o Rio Poti, em Teresina e o Rio Longá em Esperantina estão em níveis seguros, abaixo do nível de atenção.



De acordo com o boletim, a cidade de Luzilândia é a que está mais próxima de atingir o nível de inundação, a cota de transbordamento no município é de 5,7 metros, a previsão do CPRM é de que na tarde desta terça o Rio Parnaíba chegue a 5,2 metros na cidade, ficando a apenas 50 centímetros da inundação. Já na cidade de Floriano o rio está há cerca 93 centímetros da taxa de inundação, em Teresina a margem é mais segura com 1,5 metro abaixo do nível de inundação.



FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Chuvas Intensas

Também nesta manhã o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta amarelo , de chuvas intensas, em todas as cidades da região centro-norte do Piauí. A previsão é de que da região de Água Branca, até o extremo norte do litoral do estado, ocorram chuvas entre 20 e 50 milímetros por hora, com ventos intensos. As fortes chuvas podem aumentar os níveis do Rio Parnaíba nas cidades do norte.



