Colônias de férias animam criançada durante recesso

Enfim, as férias chegaram. E nada melhor do que aproveitar esses dias de recesso escolar brincando, se divertindo e fazendo novos amigos. E para proporcionar tudo isso à criançada, as colônias de férias estão investindo em diversas atividades recreativas, como modalidades esportivas e cognitivas.

O coordenador da colônia de férias da AABB, Anibal Filho, conta o primeiro dia costuma ser voltado para acolher as crianças, apresentar os professores e novos colegas, bem como falar sobre as atividades que serão realizadas ao longo da semana. Segundo Anibal, a colônia de férias é uma oportunidade para as crianças se divertirem e gastarem energia.

“O que mais as crianças esperam são as atividades, tanto recreativas como esportivas, além, claro, das piscinas, que é algo que eles gostam bastante. Também fazemos atividades que desenvolvam a coordenação motora e lúdica, como desenho, pintura e escrita, especialmente para as crianças menores”, cita o professor.

Já as crianças maiores costumam se interessar mais por atividades esportivas, como o futsal, futebol, entre outros. De acordo com o coordenador, as crianças ficam muito à vontade na colônia de férias, podendo realizar as atividades propostas de maneira leve e divertida, como não costuma acontecer na escola.



Banhar de piscina é uma das atividades preferidas dos pequenos que estão curtindo as férias - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Geralmente, na escola, as crianças têm um pouco de receio de fazer atividades esportivas. Muitos não fazem ou só realizam por ser uma disciplina e valer nota, já que é uma matéria prevista na grade curricular, mas não por gostar. Aqui eles estão livres, fazem com vontade e por diversão, conhecem colegas e novos professores. Para eles, tudo é novidade e isso estimula para que façam o que é proposto de uma forma mais leve”, enfatiza Anibal Filho.

Esta já é a terceira vez que o pequeno Gutemberg Barros de Andrade Júnior, de 7 anos, participa de uma colônia de férias. Para o garoto, esse é um momento de descontração e diversão, além de poder fazer novos amigos e se divertir de forma mais livre.

“Lá em casa eu não posso brincar de bola porque, às vezes, acerta na janela da vizinha, então aqui eu posso jogar bola, que é a atividade que eu mais gosto de fazer, além de brincar na piscina. Em casa, a gente fica aprontando e aqui dá para se divertir e aprender”, enfatiza Gutemberg Barros. O menino lembra ainda que, além das atividades físicas, eles também fazem desenho, pintura e brincadeiras coletivas, tomam banho na piscina e têm oportunidade de interagirem com os novos amigos e se refrescarem.

Isabela Lopes - Jornal O Dia