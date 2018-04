Colisão mata mulher e deixa criança de 12 anos ferida na BR-316

Um acidente, envolvendo uma motocicleta modelo Honda Biz e uma picape modelo SW4, acabou vitimando uma mulher de 37 anos e uma criança de 12 anos, na BR 316, Km 415, na região do município de Marcolândia, na manhã deste domingo (15).



Segundo informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, identificada como Eloides Maria dos Reis, conduzia a motocicleta no percurso entre Alegrete do Piauí e Marcolândia junto com seu filho de 12 anos, quando ultrapassou a picape que acabou colidindo contra a traseira da moto. Com o impacto, a mulher e o filho foram arremessados na pista.

Foto: Reprodução/Cidades na Net

De acordo com o inspetor Astrogildo, da PRF, a mulher e o filho ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional de Picos. Eloides acabou falecendo durante uma cirurgia de emergência. Não foram repassadas informações sobre o estado de saúde da criança e o motorista da SW4 saiu sem ferimentos.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano