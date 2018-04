Colisão frontal na BR-343 deixa homem morto e três pessoas feridas

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos modelo Corsa deixou um homem de 53 anos morto e outras três pessoas feridas. O fato acontece por volta das 19 horas deste domingo (01) na altura do quilômetro 491 da BR-343, próximo ao acesso ao município de Regeneração.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), com o impacto da colisão, a vítima fatal veio a óbito no local do acidente, antes mesmo da chegada do socorro do Samu. Já os outros sobreviventes, que estavam no outro veículo, receberam os primeiros socorros na estrada e foram encaminhados para o Hospital Regional de Amarante.

Foto: Reprodução/Portal Cidades na net

A PRF informou que aparentemente as vítimas seriam da mesma família, embora não tenha informado seus nomes. O Portal O Dia tentou contato com o Hospital de Amarante para saber sobre o estado de saúde das vítimas, mas não conseguiu retorno.

Com relação às causas do acidente, a PRF não soube informar o que teria provocado a colisão, mas há hipótese de que um dos veículos tenha feito uma tentativa de ultrapassagem malsucedida.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano