Colisão entre veículos deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-343

Um grave acidente entre um caminhão e um carro de passeio resultou na morte de uma pessoa na BR-343, entre as cidades de Alto do Meio e Campo Maior. A colisão ocorreu na tarde deste sábado (18). A identidade dos envolvidos no acidente não foi revelada.





Veículos envolvidos no acidente. Foto: Reprodução/Portal O Olho

Informações preliminares dão conta que no carro de passeio havia duas pessoas, sendo uma delas o motorista, que morreu no local. A outra vítima ficou ferida e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU). Por conta do impacto do acidente, a parte frontal dos veículos ficaram seriamente amassadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), está local realizando diligências para identificar a dinâmica do acidente. No momento, a rodovia está parcialmente interditada. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do copo da vítima fatal.

Adriana MagalhãesGeici Mello com informações do Portal O Olho