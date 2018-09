Colisão entre veículos deixa um morto e outro gravemente ferido na BR-316

Um grave acidente envolvendo dois veículos resultou na morte de um homem e deixou outro gravemente ferido. A colisão lateral entre um carro popular e um caminhão aconteceu na noite desta segunda-feira (10), na BR-316, nas proximidades do município de Lagoa do Piauí, região centro-norte do Estado.



Foto: Divulgação/PRF

De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro popular estava ocupado por dois homens. O passageiro do veículo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O condutor do veículo teve ferimentos graves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU).

O motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento grave e saiu ileso do local do acidente. Até o momento, a causa do acidente é desconhecida. A Polícia Rodoviária isolou o local para organizar o trânsito e evitar outros acidentes. Horas depois a pista foi totalmente liberada.

Viviane MenegazzoGeici Mello