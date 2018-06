Colisão entre três veículos mata pai e filho na BR-316

Um grave acidente envolvendo três veículos acabou vitimando pai e filho na madrugada desta segunda-feira (11). O caso ocorreu no Km 68 da BR-316, região do município de Monsenhor Gil.



No acidente, estavam envolvidas uma ambulância do município de Valença, um caminhão e um Fiat Punto dirigido pelas vítimas fatais. "A ambulância colidiu lateralmente com o caminhão. Com o impacto, ela foi lançada para outra via, onde colidiu frontalmente com o Fiat Punto", explica Astrogildo Soares, inspetor da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a PRF, Nilmar Damasceno Oliveira e Osvaldo Pereira Damasceno, pai e filho, morreram na hora da colisão.

Os três outros feridos foram socorridos pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados para o Hospital Regional de Monsenhor Gil.

Nayara FelizardoLucas Albano