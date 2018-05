Colisão entre picape e motocicleta mata homem no norte do Piauí

Uma Toyota Hilux que ia em direção ao litoral do Piauí colidiu com a traseira de uma motocicleta e vitimou um homem de 42 anos, identificado como Francisco José Alves de Sousa. O acidente ocorreu na noite deste domingo (14), por volta das 19h, na BR-343, próximo ao Km 86, na região de Buriti dos Lopes, norte do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, existe uma suspeita de que os faróis traseiros da motocicleta modelo Kasinski, de placa NHN 1656, pilotada por Francisco, estavam apagados. Com isso, o motorista da Hilux não conseguiu ver o veículo a tempo, causando a colisão traseira.

Foto: Divulgação/PRF

Com o forte impacto, Francisco foi arremessado para longe e não aguentou os ferimentos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu, mas morreu ainda no local do acidente.

O Instituto Médico Legal - IML foi acionado para recolher o corpo. O motorista do outro veículo foi encaminhado para prestar esclarecimentos na Delegacia Regional da cidade.

Nayara FelizardoLucas Albano