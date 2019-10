Colisão entre veículos deixa um homem morto na BR-343

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou um homem de 29 anos morto no KM 463 da BR-343, entre os municípios de São Pedro do Piauí e Angical, local do acidente da madrugada deste sábado (19).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um carro de passeio, que não teve o nome revelado, foi sacado do automóvel após bater de frente com um ônibus de transporte de passageiros, vindo a óbito no local. O condutor deste último saiu ileso.



“Informações preliminares dão conta de que o condutor do veículo de passeio chegou a ser sacado do veículo o que leva a crer que possivelmente não estivesse usando cinto de segurança no momento do acidente”, informa a assessoria da PRF.



A ocorrência ainda segue em andamento, com interdição parcial da pista.



Aguarde mais informações

Breno Cavalcante