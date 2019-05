Colisão entre dois veículos deixa uma pessoa morta e duas feridas na BR-135

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após uma colisão entre um caminhão e uma Hilux na tarde desta terça-feira (21). O grave acidente ocorreu no Km 620 da BR-135, nas proximidades do município de Cristalândia, localizado no extremo Sul do Piauí. O acidente é o segundo registrado da semana neste trecho da rodovia. Na segunda-feira (20), um carreta transportando álcool etílico, tombou na pista. O condutor do veículo ficou ferido e foi encaminhado para o hospital.





Foto: Divulgação/ PRF

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram frontalmente. As vítimas não tiveram a identidade revelada, sendo identificadas apenas como um homem de 38 anos, que estava dirigindo o caminhão. A vítima fatal, que estava conduzindo a Hilux, era um homem de 37 anos, que estava com um jovem de 27 anos.

Devido ao acidente, a rodovia teve que ser interditada. Agentes da PRF estiveram no local para auxiliar o trânsito. O trecho da ocorrência só foi liberado totalmente por volta das 23h.

Adriana MagalhãesGeici Mello