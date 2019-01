Colisão entre dois veículos deixa duas pessoas mortas na BR-316

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas mortas e outra gravemente ferida na BR-316. O fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira (30), por volta das 2h30, no Km 81,5, próximo ao município de Lagoinha do Piauí.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão e um veículo de passeio colidiram, devido ao impacto os dois saíram da pista. O motorista do carro e o passageiro que estava sentado na frente morreram no local. A terceira pessoa que estava no banco de trás ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o hospital.



Foto: Reprodução/

Informações colhidas pela PRF, aponta que possivelmente a carga do caminhão tombou sobre o veículo que vinha na direção contrária. A carga de frustas que estava sendo transporta ficou espalhada pela rodovia. O motorista do caminhão teve escoriações leves.

O Instituto de Medica Legal foi acionado para remover os corpos da vítima. Equipes da PRF ainda estão no local para a retirada dos destroços do acidente e controlar o fluxo de carros.

Adriana MagalhãesGeici Mello