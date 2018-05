Colisão entre dois carros deixa quatro pessoas feridas na BR-402

Uma colisão frontal entre dois carros deixa quatro pessoas feridas, uma delas presa às ferragens. O grave acidente aconteceu na noite deste sábado (05), no Km 2, da BR-402, trecho que fica na divisa Piauí-Maranhão, próximo a cidade de Buriti dos Lopes. Informações apontam que uma tentativa de ultrapassagem teria sido a causa do acidente.



Com o impacto da batida o gol capotou. Foto: Reprodução/ Tribuna de Parnaíba

O motorista do Volkswagen gol, ainda não identificado, sofreu múltiplas faturas nas pernas, pois ficou preso as ferragens do veículo devido ao impacto da colisão. A equipe do corpo de bombeiros precisou cortar parte do teto para conseguir retirar o homem, que estava sozinho dentro do carro.

No outro veículo envolvido no acidente, modelo SW4, estavam quatro passageiros, três homens e uma mulher. O motorista não teve nenhum ferimento, no entanto os outros passageiros tiveram escoriações por todo corpo. Eles foram encaminhados para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o local é considerado perigoso por ser uma curva muito fechada. Apesar da gravidade do acidente nenhuma das vítimas corre risco de morte.









*Com informações da Tribuna de Parnaíba

Da redação