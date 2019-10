Colisão entre caminhão e motocicleta deixa um morto na BR-316

Um homem de 20 anos não identificado veio a óbito na noite deste sábado (12), após acidente grave envolvendo uma motocicleta Yamaha-YBR e um veículo de carga Volvo/VM no km 40,8 da BR-316, no município de Francisco Macêdo, localizado a 412 km de Teresina.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria sido ocasionado após o condutor da motocicleta, que trafegava no sentido contrário ao do veículo de carga, fazer uma conversão à esquerda, sendo atingido pelo caminhão.

De acordo com os levantamentos realizados pelos policiais, foi verificado que houve, por parte do motociclista, falta de atenção e os cuidados indispensáveis na segurança do trânsito ao fazer a manobra.



Além do condutor, o passageiro da motocicleta teve lesões graves e foi socorrido. Já o motorista do caminhão saiu ileso do acidente.

A rodovia ficou interditada parcialmente por três horas e policiais rodoviários fizeram o controle do tráfego para evitar congestionamentos.

A perícia da Polícia Civil esteve no local colhendo informações sobre a causa do acidente.

