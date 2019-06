Clubes oferecem atividades lúdicas e esportivas durante colônia de férias

Com a chegada das férias, muitos pais estão em busca de atividades para os filhos nesse período de descanso escolar. Uma boa alternativa são as colônias de férias ofertadas pelos clubes de Teresina, que possuem uma programação completa, com brincadeiras, práticas esportivas e brincadeiras lúdicas.



A socialização com outras crianças, segundo Anibal Filho, coordenador da colônia de férias da AABB, é um dos pontos principais das atividades desenvolvidas no clube. Ele comenta que essa é uma oportunidade para os pequenos interagirem com crianças de diferentes escolas e locais.

“A socialização é um dos fatores que conta bastante para realizarmos as colônias de férias. As crianças vão conhecendo pessoas, outras realidades, classes, além de desenvolver atividades novas e que normalmente nas escolas não oferecem como diferentes esportes e brincadeiras”, comenta.

Além disso, o coordenador também lembra que a colônia de férias termina por ajudar os pais que não têm tempo para ficar com os filhos durante o período das férias escolares, devido à rotina de trabalho. Para ele, as colônias de férias são ótimas opções para evitar que as crianças fiquem ociosas em casa.



“Muitas crianças ficam sem fazer nada em casa, já que os pais precisam trabalhar o dia inteiro. Na colônia de férias eles ficam ocupados, brincando, gastando energia e ainda fazem uma série de atividade física e brincadeiras, o que é bom para o desenvolvimento deles. Na colônia de férias priorizamos muito a atividade física, então todos os dias eles têm que fazer atividades que gastem muitas calorias, desde práticas esportivas, lúdicas, recreativas, aquáticas, apresentações circenses e passeios fora do clube”, fala o Anibal Filho.

Para a realização das atividades, as crianças contam com o acompanhamento de profissionais de Educação Física, além de auxiliares. A manhã de lazer tem duração de quatro horas, sendo que 1h30 é voltada para atividades que visam gastar mais energia, enquanto as outras 1h30 são de relaxamento.

Confira as opções de colônias de férias dos clubes de Teresina

Durante o mês de julho, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Estado do Piauí (APCEF/PI) irá realizar diversas atividades para as crianças em sua colônia de férias, com brincadeiras, jogos, passeios e muita diversão. As matrículas já estão abertas e para mais informações é só entrar em contato através dos telefones (86) 3216-4412 ou 3216-4400.

Já a colônia de férias da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB Teresina) acontece de 01 a 19 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e é voltada para crianças de 03 a 15 anos.



Durante três semanas, as crianças terão atividades como oficinas, apresentações culturais, banho de piscina, gincana, prática esportiva (vôlei, futsal, futebol, tênis de mesa e natação), e outras atividades lúdicas e recreativas. As crianças são divididas em grupos, de acordo com a faixa etária.

As vagas para a colônia de férias são limitadas. As inscrições variam de R$ 30 a R$ 370, dependendo da quantidade de dias ou semanas, e se o interessado é associado ou não do clube. Para maiores informações é só se dirigir à sede do clube ou pelos telefones (86) 3232-7862 / 98861-8434 / 99958-9069.

O projeto ‘Brincando nas Férias’, desenvolvido pelo Sesc, é destinado a crianças de 05 a 12 anos, e que visa proporcionar aos participantes a socialização, criação de novos laços de amizade, além de despertar o interesse pelos esportes, jogos, brincadeiras e artes. Neste mês de julho as atividades acontecem nas unidades de Teresina (Sesc Ilhotas), Parnaíba (Sesc Beira Rio) e Floriano.

- Teresina - Sesc Ilhotas

Para crianças de 05 a 12 anos

Pré-inscrição: 28/05 a 16/06

Inscrição: 18/06 a 30/06

Período de realização: 08/07 a 19/07

Horário: 8h às 12h

Valores

Dependente de trabalhador do comércio: R$ 60,00

Dependente de conveniado: R$ 100,00

Dependente de usuário: 110,00

Documentos necessários no ato da matrícula:

Carteira atualizada do Sesc da criança e do responsável / 01 foto 3x4 / xerox do RG ou Certidão de Nascimento (caso não tenha a carteira do Sesc)

Reunião com os pais no Sesc Ilhotas: 07/07 às 12h

- Sesc Floriano

Para crianças de 04 a 12 anos

Pré-inscrição online: 28/05 a 16/06

Inscrição: 18/06 a 30/06

Período de realização: 09/07 a 20/07

Horário: 7h30 às 11h30

Valores

Dependente de trabalhador do comércio: R$60,00

Dependente de conveniado: R$80,00

Dependente de usuário: R$100,00

Documentos necessários no ato da matrícula:

Carteira atualizada do Sesc da criança e do responsável / 01 foto 3x4 / xerox do RG ou Certidão de Nascimento (caso não tenha a carteira do Sesc)

-Parnaíba – Sesc Beira Rio

Para crianças de 05 a 12 anos

Resultado da pré-inscrição: 17/06

Inscrição: 18/06 a 30/06

Período de realização: 08/07 a 19/07

Horário: 7h30 às 11h30

Valores

Dependente de trabalhador do comércio: R$40,00

Dependente de conveniado: R$ 90,00

Dependente de usuário: R$100,00

Documentos necessários no ato da matrícula:

Carteira atualizada do Sesc da criança e do responsável / 01 foto 3x4 / xerox do RG ou Certidão de Nascimento (caso não tenha a carteira do Sesc)

Reunião com os pais no Sesc Beira Rio: 07/07 às 10h

-Sesc Oeiras

Para crianças de 4 a 12 anos

Inscrição: 03/06 a 12/07

Período de realização: 15/07 a 26/07

Horário: 8h às 11h30

Valores

Dependente de trabalhador do comércio: R$ 15,00

Dependente de conveniado: R$ 20,00

Dependente de público em geral: R$ 25,00

Documentos necessários no ato da matrícula:

Carteira atualizada do Sesc da criança e do responsável/ 01 Foto 3x4 /xerox do RG ou certidão da criança (caso não tenha a carteira Sesc)

