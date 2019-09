Clínica odontológica na zona Leste esterilizava equipamentos no banheiro

Uma clínica odontológica localizada na zona Leste de Teresina teve suas atividades totalmente suspensas pelo Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO-PI) após uma vistoria na última quarta-feira (25). É que o CRO constatou a falta de uma sala de esterilização no local. Os equipamentos médicos e clínicos utilizados pelos profissionais eram esterilizados no banheiro. O nome da clínica não foi informado.



As equipes do Conselho foram até o local após uma solicitação da própria clínica. O estabelecimento havia procurado o CRO para regularizar sua situação, mas após a constatação das irregularidades, acabou tendo suas atividades suspensas até que se adeque às normas vigentes.



Foto: Divulgação/CRO-PI

Além da falta de uma sala de esterilização, o CRO detectou também que o laboratório de prótese da clínica estava sem a devida inscrição junto ao Conselho. Apesar das irregularidades, a entidade frisou que o profissional responsável pelo estabelecimento possui registro no CRO-PI. No entanto, devido aos problemas encontrados, ele responderá a um processo na Comissão de Ética.

O Conselho Regional de Odontologia notificou a clínica para que ela proceda com as adequações necessárias e informou que retornará para vistorias. Só depois de constatada a regularização, o estabelecimento terá suas atividades legalmente liberadas. O CRO, no entanto, não estabeleceu prazos.



Foto: Divulgação/CRO-PI

Pacientes devem estar atentos

O presidente do CRO-PI, Leonardo Sá, destacou alguns pontos aos quais os pacientes podem e devem ficar atentos ao procurarem uma clínica odontológica. O principal deles é verificar se aquele estabelecimento possui ou não inscrição junto ao Conselho, de modo que lhes seja garantido o atendimento com profissionais capacitados e uma clínica regularizada.

“O paciente pode consultar no próprio Conselho de Odontologia de os profissionais estão registrados, se a clínica está com toda a documentação correta. Além disso, é importante também conferir se os profissionais têm a especialidade registrada, porque muitas vezes se oferece uma especialidade na qual não se tem registro”, explica o odontologista.

Maria Clara Estrêla