Cirurgias eletivas são retomadas no Piauí, anuncia Sesapi

O retorno das cirurgias eletivas na rede estadual de Saúde foi autorizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Os procedimentos estavam suspensos devido a pandemia da Covid-19 que sobrecarregou o sistema público de saúde no Piauí.

De acordo com a Sesapi, foram levados em consideração para a retomada a redução na taxa de ocupação dos leitos de internação de pacientes em tratamento do coronavírus, bem como a redução do número de óbitos pela doença.

Foto: Divulgação / Ccom

“Essa retomada será descentralizada, acontecendo na capital e nas unidades de saúde do interior do Estado que tenham capacidade de abrigar essas cirurgias”, explicou o Superintendente de Organização do Sistema de Saúde da Sesapi, Jefferson Campelo, que acrescentou que cada município tem autonomia para planejar e executar o retorno das cirurgias eletivas.

“Vamos reorganizar essa rede de cirurgias levando em consideração a situação de cada região em relação à pandemia. Temos um grande número de pacientes esperando pelos procedimentos, mas vamos vencer essa fila o mais rápido possível”, disse o secretário de Saúde, Florentino Neto.

Com informações da Sesapi

