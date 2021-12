Cirurgia bariátrica no Piauí passa a ser realizada no Hospital Universitário

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) passa a contar com um centro cirúrgico voltado para procedimentos bariátricos no Piauí. A estrutura inaugurada nesta quinta-feira (02) possui capacidade de realizar até seis cirurgias por mês.

Segundo o HU-UFPI, o Programa de Tratamento de Obesidade do HU: Serviço de Cirurgia Bariátrica Dr. Salomão Chail receberá pacientes com obesidade mórbida, susceptíveis a desenvolver diabetes e hipertensão e que não dispõem desse serviço no Sistema Único de Saúde (SUS).

“O novo serviço veio atender o grande número de pessoas que precisam passar por cirurgia bariátrica, mas não encontram disponibilidade do serviço pela rede SUS”, explicou o superintendente do HU-UFPI, Paulo Márcio Nunes.

O superintendente afirmou que pacientes passarão por processo seletivo, sendo encaminhados pelo SUS e avaliados pela equipe multiprofissional, formada por cirurgião bariátrico, endocrinologista, cardiologista, psicólogo e nutricionista.

Para o secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, as cirurgias reduzirão o número de outras doenças que são desencadeadas pela obesidade. “O novo programa de combate à obesidade vai minimizar o aumento de outras doenças que lotam os hospitais e matam muitos piauienses”, disse.

Foram entregues nesta quinta-feira (02) os novos equipamentos para o centro cirúrgico, como três refrigeradores, um arco cirúrgico, uma mesa cirúrgica e dez focus cirúrgicos. Ao todo, foram investidos R$ 2,5 milhões.

Dr. Salomão Chaib

O Centro Cirúrgico leva o nome do teresinense Dr. Salomão Chaib, pioneiro no tratamento cirúrgico da obesidade no Brasil. Foi um dos mais importantes cirurgiões do país, realizando pesquisas e procedimentos bariátricos no Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo.

