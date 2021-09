Ciro anuncia que vai federalizar rodovia estadual do Sul do Piauí

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, cumpriu agenda política no Piauí neste final de semana. No município de Miguel Leão, a 111 km de Teresina, o ministro informou que vai federalizar uma rodovia estadual para produtores da região Sul do Piauí.

Em discurso, Ciro apresentou aos presentes na reunião, um áudio do presidente Jair Bolsonaro autorizando o ministro a fazer o anúncio. Porém, o informe só deve ser feito oficialmente somente nesta segunda-feira (20), quando Ciro se reunirá com empresários do agronegócio.



(Foto: Arquivo O Dia)

A estrada a que o presidente se refere no áudio deverá ser uma via estadual que ainda não foi entregue pelo Governo do Piauí, e será indicada pelos próprios produtores da região. Segundo a agenda do ministro da Casa Civil, antes de seguir para Brasília, ele deve se reunir com produtores da região para ouvir as demandas locais, especialmente no que se refere às estradas.



“Eu disse, ‘presidente, a estrada não é federal, então não tem o que fazer, a não ser que o senhor me autorize a buscar a federalização’ e ele disse que está autorizado. Não sou eu que vou dizer o que é melhor para os produtores, qual a estrada que deve ser federalizada. Vamos fazer uma reunião, eles vão escolher”, disse Ciro.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!