Cinco pessoas desaparecem no Rio Parnaíba após barco afundar

O Corpo de Bombeiros do Piauí está trabalhando nas buscas pelas cinco pessoas desaparecidas após um naufrágio ocorrido na noite de ontem (17) no Rio Parnaíba. O fato ocorreu na altura do município de Antônio Almeida, Sul do Estado. Entre os desaparecidos há uma criança de 4 anos, uma adolescente 16 anos e mais três mulheres. Segundo os bombeiros, as vítimas são parentes.



Leia também: Pescador encontra corpo de criança desaparecida há 24h no rio Parnaíba

A informação do ocorrido foi confirmada pelo coronel Costa, dos Bombeiros, que está comandando as buscas. De acordo com ele, o local onde o barco afundou era próximo a uma barragem da região. “A informação que nos repassaram é que é uma área navegável bastante utilizada para banhos e passeios. Estamos fazendo o levantamento do local para que as buscas possam ser melhor norteadas”, explicou.



O naufrágio ocorreu no Rio Parnaíba - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas até o município de Antônio Almeida e iniciaram as buscas ainda ontem, mas o trabalho ficou prejudicado por conta da baixa visibilidade noturna. As buscas seguem nesta manhã (18) com o auxílio de pescadores que costumam fazer o trajeto que o barco naufragado fazia e que conhecem a região.

“Estamos nos revezando nestas buscas, alternando as equipes e dando celeridade onde podemos dar para encontrar as vítimas. Estamos procedendo com uma varredura e esperamos ter resultados positivos muito em breve”, finaliza o coronel Costa.

A Polícia Militar foi acionada e está auxiliando o Corpo de Bombeiros no levantamento a respeito da embarcação e de seus responsáveis.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!