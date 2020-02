Cinco itens que não podem faltar nesta festa de Carnaval

Com uma das datas mais festivas no Brasil batendo à porta, o folião conta cada vez mais com alternativas para pular o Carnaval. Novamente, o destaque deste ano são os bloquinhos, que estão tomando cada vez mais as ruas.

Pensando nisso, várias empresas oferecem soluções exclusivas para quem quer festejar com tranquilidade em 2020, desde bioglitter até seguro de celular. Confira ao lado alguns itens imperdíveis para este Carnaval:

1 - Brilho sim, poluição nunca

Ele gerou várias polêmicas nos últimos carnavais por sua origem não sustentável, porém algumas empresas, como a Pura Bioglitter , desenvolveram a versão eco friendly para você continuar brilhando. O Carnaval não é o mesmo sem glitter, mas a questão da poluição precisa ser lembrada, por isso, nada melhor do que aproveitar a festa, mas sem prejudicar o meio ambiente. Vegano, o bioglitter é feito à base de algas e minerais, por isso é biodegradável. Além de ter um processo artesanal, as cores são únicas por que cada lote acaba saindo em um tom diferente.

2 - Sombra e água fresca

Não é incomum em meio à folia se esquecer de algo tão importante, como beber água - principalmente pelo calor e a grande aglomeração de pessoas. Caso prefira uma alternativa mais saborosa, na Casa Santa Luiza você encontra água de coco de produção própria, nutritivo e 100% natural.

3 - Vinho para a galera

Além de não esquecer de beber água, o vinho promete ser uma tendência nesse Carnaval, principalmente aos foliões que querem um consumo mais inteligente e conveniente na hora de se divertir. Afinal, para quê sair para pular a data mais festiva do ano com latinhas e garrafas que irão poluir o meio ambiente? Pensando nisso, a Fabenne desenvolveu uma solução que oferece até 30 taças de vinho (3 litros) em um único produto, basta apertar um botão e servir toda a galera. Nas versões rosé, tinto e branco, cada caixinha ainda vem com design exclusivo para facilitar o transporte para todos os cantos do Carnaval.

4 - Leva eu (mas deixa o celular)

Quem não abre mão de levar o celular para a folia assume o risco de ter o aparelho levado no meio da muvuca. Por isso, fazer um seguro fácil e rápido é uma solução simples para contornar esses perrengues. Porém, a maioria dos seguros não cobrem furto simples - aquele em que o bem é tomado sem ninguém perceber. Por isso, a Pier , empresa de tecnologia que oferece proteção diferente da convencional para o mercado de seguros é uma opção para essa época do ano. Os interessados podem contratar o serviço online e por períodos específicos, podendo cancelar quando quiser e sem ter que arcar com qualquer tipo de multa. Além disso, é possível escolher o tipo de cobertura - que vai de 80% a 100 do valor do aparelho usado.

5 - Só é ryca quem economiza

A última dica não é somente para o Carnaval, mas é para qualquer outra data.Pedir desconto sempre que puder é uma dica valiosa e para facilitar ainda mais, a Cuponeria desenvolveu uma plataforma que reúne descontos em diversos lugares como bares, restaurantes, fast-food e até lojas. Para usar é bem simples, basta acessar a plataforma ou app, procurar o que mais combina com a ocasião, como fazer um esquenta em um bar ou comer algo antes da folia e aproveitar!