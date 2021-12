Ciclista teresinense Karine Frota leva duas medalhas de ouro na Copa Norte e Nordeste

A ciclista de Teresina, Karine de Macedo Frota conquistou a segunda medalha de ouro na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada. Ontem (17) foi ouro na prova de Contrarrelógio Individual. Já neste sábado (18), levou o ouro na prova de Resistência, após ganhar das atletas do Amazonas e do Pará, por diferença mínima.



Karine Frota conquistou duas medalhas de ouro. (Foto: Reprodução/Divulgação)

O tempo de prova de Karine foi 1h32min55s132. A 2ª colocada do Amazonas, Lara Marinho, fez o tempo de 1h32min55s406. E a 3ª colocada foi do Pará, a atleta Aline Batista.



Piauí conquista duas medalhas de bronze

Lindomar Ferreira, categoria M-B1, conquistou o bronze no final da manhã na prova de Resistência. No sprint final, os três primeiros colocados aceleraram e a diferença foi nos centésimos de segundo. O ciclista Franklin Almeida, da Bahia, conquistou ouro com o tempo de 1h24min20s011; a prata ficou com o atleta do Tocantins Sérgio da Silva com o tempo de 1h24min20s062 e Lindomar concluiu com o tempo de 1h24min20s316.

Na categoria Máster B-2, o outro piauiense Reinaldo Soares de Oliveira também levou bronze, ficando atrás da Bahia e Tocantins. O tempo do atleta 1h17min09s351. O campeão fez o percurso com o tempo de 1h17min08s324.



(Foto: Reprodução/Divulgação)

Nesta sexta-feira (17), na prova inaugural da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada, a Contrarrelógio Individual, que reúne mais de 300 ciclistas de 14 estados, e já está sendo considerada uma das maiores dos últimos tempos, Lindomar (Unimed) conquistou a medalha de prata.



O Piauí conta com 28 atletas e mais a comissão técnica, coordenada por Eduardo Lopes e apoio de Lidiane Alves, sob a chefia do presidente da Federação de Ciclismo do Piauí - FCP, Fernando Correia Lima.



