Ciclista morre após sofrer infarto durante passeio na Cachoeira do Urubu

Um ciclista identificado como Atualpa Rodrigues de Carvalho Junior, de 51 anos, morreu na manhã deste domingo (25), após sofrer um infarto enquanto participava de um passeio de ciclistas na Cachoeira do Urubu, no município de Esperantina, localizada a cerca de 188 km de Teresina.



Segundo informações preliminares, Atualpa Rodrigues é natural do município de Capitão de Campos e trabalhava no Fórum da cidade. A fatalidade teria acontecido no momento em que a vítima, que é integrante de um grupo de ciclistas, participava de um evento envolvendo vários esportistas da região.

Durante a trilha, na rodovia PI-113, que leva à Cachoeira do Urubu, o homem teria passado mal, sendo socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman, mas chegou à unidade de saúde já sem vida.

Vários amigos e familiares manifestaram seu pesar pela morte de Atualpa Rodrigues nas redes sociais.

Ciclista morreu após sofrer um infarto na Cachoeira do Urubu. (Foto: Reprodução)

Nathalia Amaral, com informações do Revistaaz.