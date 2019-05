Ciclista morre ao colidir com caminhão na BR-316

Um grave acidente resultou na morte de uma pessoa neste domingo (19). O fato ocorreu no Km 32 da BR-316, nas proximidades do município de Demerval Lobão, cidade vizinha a Teresina. A vítima não teve a identidade revelada, sendo identificado apenas como um homem de 55 anos.



Foto: Reprodução/PRF

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal estava em uma bicicleta quando colidiu lateralmente com um caminhão. Levantamentos apontam que o ciclista caiu ao ingressar na rodovia e colidir com o veículo.

O motorista do caminhão não foi identificado. Ele fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Os agentes continuam em diligências na região afim de identificar o condutor do veículo.

De acordo com o art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor que, na ocasião do acidente, deixa de prestar socorro imediato à vítima ou não apresentar justificativa por não fazê-lo, pode ser penalizado com detenção de seis meses a um ano, ou ainda com o pagamento de multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Adriana MagalhãesGeici Mello