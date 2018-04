Chuvas: sobe para 55 o número de famílias desabrigadas em Esperantina

Com as fortes chuvas deste sábado (14), o nível do rio Longá subiu mais 16 cm e a prefeitura de Esperantina decretou situação de emergência na cidade. Na última sexta-feira (13), nove famílias estavam desabrigadas por causa das chuvas. Na manhã deste domingo (15), o número aumentou para 55.



Foto: Reprodução

De acordo com a prefeita Vilma Amorim a situação está sendo monitorada de perto pela Defesa Civil. “Hoje o rio amanheceu mais cheio, já está com 8 metros e 16 cm acima do leito normal. As casas ribeirinhas foram tomadas pela água. Infelizmente, não tinha outra opção para as famílias, senão deixar suas residências”, conta.



A Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal e a Polícia Civil estão monitorando a região e dando assistência às famílias. As autoridades alertam ainda para o perigo, por causa da cheia do rio, no Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, localizado na cidade.

O Decreto de emergência foi assinado conforme relatório do Conselho Municipal da Defesa Civil, no último dia 11. A situação descrita no documento é que a inundação está deixando rastros severos pela cidade. Além das famílias desabrigadas, pontes e rodovias foram danificadas.

A previsão do tempo para a cidade de Esperantina neste domingo é pancadas de chuva à tarde e à noite.Com temperatura mínima de 26° e máxima de 32°.

Maria Clara EstrêlaGeici Mello