Chuvas podem ficar acima da média de fevereiro a abril, diz Semar

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) apresentou, nesta sexta-feira (24), o boletim de tendências climáticas para o período de fevereiro a abril de 2020, no Piauí. Apesar de ser verão, os meses registram chuvas regulares em todo o Estado.



(Foto: Reprodução/Werton Costa)

Segundo a Semar, a tendência para o estado é de chuvas dentro da normalidade e acima da média histórica nesses meses. O Boletim aponta uma maior probabilidade de ocorrerem chuvas acima da média na região Norte/Centro-norte do estado, incluindo a Capital.

Enquanto que na Região Sudoeste, a probabilidade é de ocorrerem chuvas dentro da normalidade a acima da média. Já a região Sudeste, onde está localizado o semiárido, apresenta maior probabilidade de chuvas de normal a abaixo da média.

"Olhando o Piauí como um todo o prognóstico é positivo. Com chuvas variando dentro do normal a acima da média histórica. Ressaltando que uma porção do Sul do Estado possa variar de normal a abaixo da média. Mas em resumo a condição é boa para o estado", destaca a metrologista da Semar, Sônia Feitosa.

A meteorologista destaca ainda que o boletim é uma previsão das condições climáticas dos próximos meses, mas dependendo dos fenômenos meteorológicos, o cenário pode mudar.

Chuva

Nesta quinta-feira, vários municípios do Piauí foram surpreendidos com pancadas fortes de chuva. Na Capital, a temperatura média ficou em 26ºC e umidade relativa do ar em 93%. No final da tarde e parte da noite, a cidade registrou 15.6 mm de precipitação, segundo a meteorológica. Em Picos, a temperatura média foi de 24ºC, com umidade relativa de 98% e 10.6 mm de precipitação.





Nathalia Amaral