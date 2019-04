Chuvas passarão a cair de forma isolada no Piauí

A previsão do tempo para os próximos dias em todo o Piauí aponta para a ocorrência de pancadas de chuva, sobretudo nas regiões Norte e Centro do Estado. Segundo a meteorologista Sônia Feitosa, as precipitações, no entanto, vão acontecer de forma isolada. Isto significa que, ao contrário dos índices registados na última semana, quando as chuvas aconteceram simultaneamente em todo o Estado, nos próximos dias as chuvas serão pontuadas por regiões.

“Na realidade, as chuvas não vão desparecer, vão ficando de forma isolada. Nesse começo de semana deve chover mais ao Norte, enquanto no Sul praticamente não deve chover. Nesta terça-feira, deve chover na região Central, enquanto na região Norte deve chover menos. Na quarta-feira, dia 10, as chuvas retomam. A diferença das chuvas acontecerem de forma isolada é que não será um volume grande incidindo ao mesmo tempo nas cidades”, conta.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Como a previsão não descarta possibilidades de chuvas fortes, Sônia Feitosa adverte que os alertas e os cuidados com as chuvas devem continuar ao longo da semana. Ela ressalta que áreas de risco, principalmente centros urbanos como Teresina, merecem atenção redobradas por conto de eventuais transtornos.

“O alerta vale tanto para centros urbanos, como para os rios, que merecem atenção redobrada. Em áreas urbanas, há riscos de desmoronamento e alagamento, por conta da saturação do solo que já está fragilizado devido às últimas chuvas. Na zona rural, não há tantos riscos. As cidades da região Norte que já estão alagadas, qualquer chuva deve ser motivo de alerta”, finaliza.

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia