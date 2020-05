Chuvas de março ficaram 43% acima da média histórica do mês

Tradicionalmente conhecido como o mês mais chuvoso do ano em Teresina, março superou todas as expectativas em volume de precipitação neste ano de 2020. É isto o que aponta a medição na estação meteorológica convencional da capital, segundo a qual o total de chuva naquele mês foi de 411,2 milímetros. Este valor está 43% acima da média climatológica para março, que é de apenas 286 milímetros.

Choveu por pelo menos 29 dias durante o mês de março em Teresina, sete dias a mais do que no mesmo período do ano passado, quando a capital piauiense registrou um acumulado de 436 milímetros de chuva. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (04) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Chuvas de março ficaram 43% acima da média histórica do mês - Foto: Arquivo O Dia



O relatório apresentado também traz dados a respeito das temperaturas registradas no mês mais chuvoso do ano. Durante março, a temperatura mínima em Teresina variou em torno dos 23,2 graus, um valor que corresponde à quarta maior temperatura mínima observada em 59 anos para o mês

Já no que respeita à temperatura máxima, a média de março girou em torno dos 32,4 graus, um valor acima da normal climatológica pra o mês (que geralmente é de 31,9 graus) e que corresponde à nona maior temperatura máxima observada na média histórica dos últimos 69 anos.

Previsão é de mais chuva para esta primeira semana de maio

De acordo com o climatologista Werton Costa, a previsão para esta primeira semana de maio é mais chuva, sobretudo na região Norte do Piauí, que já vem sendo fortemente castigada por enchentes, e na região do Vale do Longá. As temperaturas não devem passar dos 35 graus de máxima e girarão em torno dos 23 graus de mínima. O Piauí como um todo se encontra fora da zona de alertas meteorológicos tanto do Inmet, quanto do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Maria Clara Estrêla