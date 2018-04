Chuvas começam a perder intensidade no Piauí

Após um intenso período chuvoso, a previsão para os próximos dias é de redução gradativa na quantidade e intensidade das precipitações em todo Piauí. Na região Sul, já não há previsão de chuvas e, na faixa mais ao Norte do Estado, ainda são esperadas chuvas amenas e de menor volume que as ocorridas nos meses anteriores.

“As chuvas, claro, ainda continuam aqui para o Norte do Estado, mas a tendência é diminuir ainda mais. Nós temos algumas chuvas até fortes, mas elas estão diminuindo de intensidade, e essa é a tendência. No Sul, as chuvas já acabaram, mas até maio, nós ainda temos algumas chuvas previstas.”, explica Sônia Feitosa, meteorologista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar).

Segundo a especialista, o fim do regime de chuvas no Estado se dá no sentido Sul/ Norte, mas é possível que ainda ocorram chuvas mais fortes, mas isoladas. Isto porque, de acordo com Sônia Feitosa, há um sistema pluviométrico ainda atuando na região Nordeste, que pode colaborar para episódios de chuvas nas primeiras semanas de maio.



Um sistema pluviométrico ainda atuando no Nordeste pode colaborar para episódios de chuvas nas primeiras semanas de maio (Foto: Jailson Soares/O Dia)



“Quando existe um sistema atuando na região, eventualmente isso traz instabilidade para cá, podendo chover até no Sul, onde elas já se encerraram. Lá, eventualmente, ainda pode ter uma pancada de chuva e, no Centro/Norte do Estado, há uma redução gradativa dessas chuvas”, declara Sônia.

A previsão é que durante os primeiros dias de maio ainda chova na parte mais ao Norte do Estado, porém, em uma frequência menor que a dos meses anteriores e em situações isoladas. “Elas ficarão esporádicas. Na primeira semana, será maior a probabilidade, mas vai ficando escassa ao longo do mês”, concluiu a meteorologista.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia