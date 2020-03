Chuva derruba ponte e rompe estrada que leva a Nazária

Quem precisar se deslocar entre Teresina e Nazária encontrará problemas. Isto porque a ponte do Riacho dos Macacos, na PI-130 foi derrubada pela força da chuva na manhã de hoje (16) causando o rompimento da rodovia. Com isso, os moradores de Nazária estão sem acesso tanto para a Capital quanto para a cidade de Palmeirais através da PI. Outras duas pontes no entorno da cidade também foram rompidas pela força da água.



Em conversa com o Portal O Dia, a presidente da Câmara dos Vereadores de Nazária, Creane Sousa, relatou como está a situação no município. “A Ponte do Henrique se rompeu, não temos acesso a este povoado, como também a Ponte do Parque Santa Joana. Ficou tudo alagado, mas a água não chegou a invadir o interior das casas, só os terreiros os quintais e também não existe vítimas”, explicou.





A chuva que cai ainda hoje em Nazária começou na noite de ontem (15) e a previsão é de mais precipitação para aquela região. A Câmara Municipal informou que já contatou o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) e também o governador Wellington Dias, para que a situação seja resolvida o mais rápido possível.

Por meio de nota, o DER disse que está coordenado a Operação Tapa Buraco durante este período chuvoso, colocando em ação o plano de reconstrução de vários trechos de rodovia em todo o Piauí. Com relação à PI-130, o órgão destacou que pela manhã, equipes de manutenção e conservação foram ao local para reconhecer

Maria Clara Estrêla e Sandy Swamy