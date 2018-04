Chuva de mais de 3 horas alaga quatro bairros na cidade de Barras

A forte chuva que caiu sobre a cidade Barras na noite desta quinta-feira (12) deixou pelo menos 70 pessoas em áreas de risco desabrigadas. A situação fica ainda mais preocupante porque o níveo do Rio Marataoan, que banha a cidade, já havia aumentado consideravelmente após receber a água drenada da Barragem do Bezerro, em José de Freitas. A Defesa Civil chegou a receber 50 chamados durante a chuva.



Foto: Portal Longah

De acordo com o prefeito de Barras, Carlos Monte, quatro bairros foram os mais afetados pelos alagamentos. São eles Xique-Xique, Pedrinhas, Prainha e Riachinho. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para a cidade para auxiliar no socorro às vítimas, juntamente com 43 militares do Exército e todas as famílias desabrigadas foram levadas para escolas públicas e ginásios até que a situação se resolva.

Situação em Campo Maior é crítica

Chegando à região da Grande Teresina, os estragos deixados pela chuva também são perceptíveis. Em Campo Maior, onde 13 bairros ficaram completamente alagados nesta quinta-feira, a situação é crítica. Segundo o prefeito da cidade, José de Ribamar Carvalho, mais de 50 famílias estão desabrigadas e em torno de 600 pessoas que vivem em áreas de risco estão tendo que ser retiradas de suas moradias.

Com o volume acumulado de chuva, o nível do Rio Pintadas, na cidade campo-maiorense, subiu bastante e a água chegou a encostar na estrutura da ponte, que começou a apresentar algumas fissuras na tarde de ontem. A ponte dobre o Rio Pintadas é um dos acessos de Campo Maior à BR-343, que liga os municípios do Norte do Piauí.





Por meio de nota, a Prefeitura da cidade informou que ainda ontem a Polícia Rodoviária Federal e uma equipe de engenharia estiveram na ponte para fazer uma vistoria e constataram que a estrutura de concreto não se encontra comprometida ainda. “As fissuras são praticamente de um lado só e isso se deve à cheia de muitos riachos, mas estamos fazendo o acompanhamento diário da situação”, disse José de Ribamar.

Decreto de calamidade em Teresina é assinado hoje

Na manhã de hoje (13), o prefeito Firmino Filho vai assinar o decreto de calamidade pública em Teresina devido aos estragos causados pela chuva. A medida permite ao Município receber auxílio e recursos do Governo Federal, bem como tomar medidas emergenciais e agir com mais rapidez em caso de necessidade.

A Capital também amanheceu com vários pontos de alagamento por conta da chuva de ontem. Os principais transtornos podem ser encontrados no Residencial Dilma Rousseff, na zona Norte; no Parque Vitória, na zona Sul; na Avenida dos Expedicionários, na zona Sudeste, e em trechos das Avenidas Homero Castelo Branco e Nossa Senhora de Fátima, na zona Leste.



Foto: Moura Alves/O Dia

Aina na noite de ontem, a BR-343 foi parcialmente interditada na altura do quilômetro 340, na região metropolitana de Teresina. Isto aconteceu por conta das chuvas, que ocasionaram a passagem de água de um lado a outro da pista, o que deixa o asfalto frágil. Para evitar o agravamento da situação, a PRF optou por fechar parcialmente a rodovia.

Maria Clara Estrêla