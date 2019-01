Chuva de granizo surpreende moradores em Castelo do Piauí

Uma chuva de granizo pegou de surpresa a população de Castelo do Piauí, município a 190 quilômetros de Teresina. O granizo veio acompanhado de fortes rajadas de vento, casas foram destelhadas, árvores derrubadas e a fiação elétrica foi destruída em alguns pontos.

De acordo com a meteorologista Sônia Feitosa, o registro da chuva de granizo não surpreendeu os especialistas, pois a cidade apresentava no momento, todas as condições necessárias para que fenômeno acontecesse.

“Existem algumas condições necessárias para ocorrência de granizo. É necessário que aqui embaixo, na superfície, temperaturas mais elevadas do que no nível mais lá em cima, onde está aquela nuvem. A nuvem Columnimbus é necessária, muita umidade, que essa nuvem tem esta característica, e eletricidade”, afirma.

Ela explica que a velocidade do vento também tem papel importante na formação do granizo. “No granizo, aquelas partículas de gelo, devido ao movimento dos ventos, elas começam a crescer de tamanho e devido ao movimento, elas vão se encapando e aumentando de tamanho até ficarem pesadas e se precipitam. Por isso elas ficam redonda, às vezes, porque na queda elas vão adquirindo aquela forma arredondada”, afirma.





O Piauí ainda está dentro do período chuvoso e novas situações como a desta semana podem ser registradas a qualquer momento por todo o estado. “Não se descarta nenhuma possibilidade. Pode acontecer em Teresina ou qualquer outra cidade do Piauí, mas é necessário ter algumas condições propícias”, afirma.

Lívio Galeno e Viviane Menegazzo