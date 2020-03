Chuva alaga hospital, ruas e Universidade Federal em Picos

Não só os municípios da Região Norte estão sendo castigados pela chuva. Na região Sul, a situação não é tão diferente. Na cidade de Picos, por exemplo, se formaram vários pontos de alagamento como na Avenida Getúlio Vargas, o que deixou o trânsito complicado nas principais vias e bairros do município.





Moradores sofrem com alagamento no bairro Bomba.

Os bairros São José, Bomba e BR-316, também ficaram com ruas intransitáveis. Imagens feitas por populares mostram a entrada da cidade tomada pela água.

Elaine Luz, estudante explica que esta situação é antiga, pois toda vez que chove a cidade fica alagadas. E a gestão fica culpando as gestões anteriores e o problema não é resolvido. E quem sofre é a população e os comerciantes.

“As ruas estão totalmente alagadas, a cidade está tomada por buraco, não tem como você trafegar direito e quando chove o transito fica congestionado. Hoje ninguém tem como ter acesso ao centro da cidade, e as pessoas ficam sem ter como ir para o trabalho”, diz Elaine Luz.





Em nota, a Prefeitura Municipal de Picos que informou que após visitas nos locais atingidos, alguns órgãos como, Secretarias Municipal de Obras, Secretarias Municipal de Trânsito, Secretarias Municipal de Agricultura, Procuradoria, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, se reuniram para discutir ações para a cidade.

A Defesa Civil realizou o mapeamento das áreas de risco e de desabrigados e até o momento, 11 famílias dos bairros Paroquial e Bela Vista precisam ser deslocadas para locais seguros.





Transito fica parado em Picos, por causa das chuvas.

Em relação ao Transito, o órgão responsável já está fazendo o monitoramento e organizando o trafego de transporte e pedestres. Já o Serviços Públicos e Obras realizará a limpeza de ruas e desobstrução de galerias.

Secretaria de Agricultura ficou responsável por medidas paliativas em estradas vicinais, zona rural. A Secretarias de Obras, Defesa Civil, Serviços Públicos, Meio Ambiente atuam na zona urbana.

Entretanto, o Corpo de Bombeiros ainda não registrou ocorrências. Caso a população queira informar sobre alguma situação durante as chuvas os contatos são 193 e (89) 3422-3307.

Hospital Regional Justino Luz em Picos alaga com forte chuva

De acordo com os moradores, o Hospital Regional Justino Luz, que atende Picos e as cidades no entorno, também foi alagado. O órgão informou que reforçou a equipe de funcionários para manter a ordem na unidade.

“Por conta da forte chuva durante a madrugada, grande parte da cidade de Picos ficou alagada. O Hospital Regional colocou uma equipe extra de serviços gerais e em menos de 1h a situação já foi resolvida. Infelizmente não temos como conter os efeitos da natureza”.

Universidade Federal do Piauí fica tomada por água da chuva

Nas redes sociais circulam Fotos e vídeos que mostram a Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros de Picos, em baixo da água. o campi fica localizado no bairro junco.





Nas imagens registradas por estudantes, os corredores, a entrada e uma área de lazer estão totalmente tomadas pela água.



Maria Clara Estrêla e Sandy Swamy