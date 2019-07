Certificado Digital em nuvem é usado em sistema de abertura de empresas

Os processos eletrônicos de abertura de empresas na Junta Comercial do Estado do Piauí (Jucepi) têm mais uma opção de assinatura digital. Trata-se do Certificado Digital Cloud, também chamado de certificado digital em nuvem, que pode ser utilizado nos processos empresariais de abertura, alteração e baixa de empresas pela internet, no portal www.piauidigital.pi.gov.br.

Segundo a presidente da Jucepi, Alzenir Porto, o certificado em nuvem garante mais praticidade e economia para os empreendedores. “Estamos disponibilizando mais um recurso em nosso sistema Piauí Digital para tornar mais acessível a assinatura eletrônica de documentos por meio do certificado digital em nuvem, que é mais barato no mercado atualmente”, explica a gestora.

O Certificado Digital Cloud é um modelo do tipo A3 salvo na nuvem, que dispensa a utilização de mídia física (token ou smartcard), bastando acessar de qualquer computador ou de um dispositivo móvel para assinar documentos. Para isso, dispõe de um segundo fator de autenticação, ou seja, uma camada adicional de segurança que gera um código de verificação para autorizar o uso do certificado. Este código é válido durante alguns minutos e é acessado por um aplicativo para smartphone disponibilizado pela certificadora.

No Piauí Digital, para escolher qual modalidade do certificado basta selecionar as duas formas de assinatura digital: assinar com e-CPF (token, smartcard ou computador) ou na nuvem (cloud). O usuário deve escolher qual o modelo de certificado e prosseguir com a assinatura do documento. Apenas com o documento assinado, o sistema habilita o botão protocolar para o envio do processo eletrônico empresarial.

Desde 2016, o processo eletrônico foi disponibilizado, mas de forma opcional, no portal de serviços Piauí Digital. Em 2019, a Jucepi tornou obrigatório o processo eletrônico e, segundo o cronograma, a transição termina em agosto, quando todos os serviços serão oferecidos 100% online e sem papel.

Seminário de treinamento sobre certificado digital

A Jucepi e o Instituto de Mulheres Contadoras do Piauí (Imcepi) realizam, no dia 10 de julho (próxima quarta-feira), o seminário “Vantagens e importância da certificação digital para os contadores, uma nova realidade”. Para participar, é preciso efetuar inscrição e levar dois quilos de alimentos não perecíveis no dia do evento que terá início às 14h e será realizado no auditório do Gescon, localizado no Centro empresarial Rio Poty, Torre 1, sala 214, em Teresina.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no link http://imcepi.com.br/capacitacao-e-treinamentos-vantagens-e-importancia-da-certificacao-digital-para-os-contadores-uma-nova-realidade/

Ascom Jucepi