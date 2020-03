Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo agora é digital

Para quem estava acostumado a realizar o pagamento do Imposto de Propriedade Veicular Automotivo (IPVA), licenciamento e seguro DPVAT diretamente no Departamento de Trânsito do Piauí (Detran-PI) para, então, receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), agora deve ficar atento, pois o órgão não realiza mais a impressão e entrega do documento.

A digitalização é um processo nacional e, no Piauí, desde fevereiro, o documento passou a ser digital e pode ser acessado a partir do aplicativo CDT, disponível no Google Play e App Store ou acessar o site do Detran-PI (www.detran.pi.gov.br) e clicar na opção “emissão de crlv digital” e imprimir o documento do carro por lá.

O CRLV é um documento obrigatório que dá o direito de tráfego e legaliza a circulação do veículo. O diretor-geral do Detran-PI, Arão Lobão, explica que o documento digital é uma forma de facilidade para os motoristas.

“Agora além da comodidade, o proprietário do veículo não precisa mais ir ao Detran para renovar o seu licenciamento, além do que o sistema tem muita segurança. Este documento é válido em todo território nacional, CRLV digital é o único documento no estado do Piauí para assegurar o licenciamento do veículo”, diz Arão Lobão.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Passo a passo

- Fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível gratuitamente na Google Play e App Store.

- Depois, basta fazer o cadastramento no aplicativo. Então, o usuário recebe um e-mail e deve clicar no link para ativar o cadastro.

- Após a ativação, deve-se fazer login no aplicativo e clicar em “adicionar documento”, que será a CNH ou CRLV digitais.

- Após o cadastro, para validar o CRLV digital, basta informar o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo – CRV (antigo DUT).

- Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. Neste momento, será disponibilizada a CRLV Digital no dispositivo móvel.

- O aplicativo vai pedir para o usuário criar uma senha de quatro dígitos, uma chave de acesso que deverá ser digitada toda vez que o documento digital for utilizado. A CRLV

Sandy Swamy, do Jornal O Dia