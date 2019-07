Cerol representa risco à vida de motociclistas

Uma das diversões das crianças no período de férias escolares é soltar pipa ou papagaio na rua. Mas a brincadeira pode trazer um grande risco à vida, pois o cerol - mistura cortante feita à base de caco de vidro e cola, colocada na linha do brinquedo - pode matar, dependendo do local que ele entre em contato com o corpo.

A brincadeira de corte da linha acontece quando uma linha corta a pipa do outro colega e é neste momento que a linha solta da pipa e pode atingir um pedestre ou motociclista. Além disso, é possível encontrar na internet ou em lojas as linhas chilenas, compostas por óxido de alumínio, que têm o poder de corte quatro vezes maior que o cerol.

Em Teresina, a Lei Nº 4.700 de 2015 proíbe o uso de linhas cortantes com cerol ou outros elementos em vias públicas da cidade, sendo assim, a fiscalização é de responsabilidade dos guardas municipais com apoio da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros. Quem for pego infringindo a lei pode levar multa que varia de R$ 500,00 a R$ 1.000,00, dependendo da gravidade do caso.



Brincadeira pode se transformar em pesadelo sem os devidos cuidados - Foto: O Dia



Porém, apesar da proibição, muitos casos continuam acontecendo na Capital, como descreve o cinegrafista Marcelo Cavalcante. “Eu já fiz várias matérias sobre pessoas que tiveram o pescoço cortado com linha de cerol. O bairro Promorar é o que tem mais casos, pois tem muita criança brincando”, conta.

A equipe do Jornal O DIA procurou o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) para obter informações sobre o número de casos registrados desta natureza que deram entrada na unidade. Contudo, o HUT informou que não possui esses dados, pois não há a opção do motivo no sistema.

Cuidados

Para evitar acidentes com linhas de cerol, os motociclistas podem colocar uma antena na moto, assim, é possível captar a linha antes que ela atinja o motociclista. Também é importante usar um para-brisa específico para a moto. Existe ainda um protetor de pescoço que protege a região, conhecida também como Bala clava. É importante ficar atento ao passar por regiões onde há grande movimento de crianças brincando. E observar também carros altos, como caminhões, que podem mostrar onde tem linha de pipa solta.

Sandy Swamy