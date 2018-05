Cerca de 150 mil pessoas devem se inscrever no Enem este no Piauí

As inscrições para o Enem 2018 começam hoje (07) a partir das 10 horas em todo o Brasil e a estimativa é de que cerca de 150 mil pessoas se inscrevam no exame este ano no Piauí. O número leva em consideração a quantidade de inscritos nas duas últimas edições e o número de abstenções no Estado, que é o menor do país. A informação é do coordenador de Ensino Superior da Seduc, Ellen Gera Moura.



“Embora tenhamos percebido uma redução em relação a edições passadas como em 2015 e 2016, ainda consideramos 150 mil inscrições uma quantidade muito positiva. O Piauí tem essa tradição de manter sempre um alto volume de inscrições no Enem, houve um ano, por exemplo, em que o Estado inscreveu cerca de 190 mil pessoas para fazer as provas”, afirma Ellen Gera.

Mas a estimativa da Seduc pode ser afetada pela mudança que o MEC fez no pedido de para este 2018. Diferentemente dos anos anteriores, nesta edição do Enem, os candidatos que não poderem pagar os R$ 82,00 para fazer a prova tiveram que fazer a solicitação da isenção via portal do Inep entre os dias 02 e 15 de abril. A confirmação ou não do pedido saiu no último dia 23.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Segundo a Secretaria de Educação do Piauí, esta mudança acarretou numa redução de 20% no total de pedidos de isenção da taxa do Enem em todo o Brasil. Isto porque agora os participantes que fizeram a solicitação tiveram que ter sua condição socioeconômica devidamente atestada pelo MEC para ter o pedido deferido, ou seja, a dispensa do pagamento da inscrição não se deu de forma automática.

“Quem era aluno da rede pública, por exemplo, já tinha isenção automaticamente garantida pelo sistema do Ministério, só que foi constatado um número muito alto de abstenções nas provas, o que levou o sistema a fazer esta mudança e comprovar com mais exatidão que aquela participante que pediu a taxa de fato tem esse direito”, explica Ellen Gera.

A Seduc ainda não divulgou quantos pedidos de isenção da Taxa do Enem para 2018 foram feitos no Piauí, mas informou que em todo o Brasil, foram cerca de 3 milhões de pedidos registrados, enquanto que em 2017 este número chegou a quase 4 milhões.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Atenção

As inscrições do Enem 2018 começaram hoje (07) e seguem até o próximo dia 18 de maio, devendo ser feita exclusivamente pelo site do MEC. A taxa de inscrição para aqueles não isentos é R$ 82,00 e deve ser paga até o dia 23 de maio. As provas serão realizadas em dois fins de semana seguidos, nos dias 04 e 11 de novembro.

No primeiro dia serão aplicadas as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação e no segundo dia as provas de Ciências da Natureza e Matemática. A novidade desta edição é que os estudantes terão 30 minutos a mais de prova no segundo dia: são cinco horas e meia no primeiro dia de aplicação e cinco horas no segundo.

Maria Clara Estrêla