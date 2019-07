Foi-se o tempo em que as pessoas precisavam sempre se deslocar para o centro de Teresina quando precisavam fazer compras, ir ao banco ou até mesmo buscar um local para o seu negócio. Os grandes centros comerciais vêm ganhando espaço no mercado e conquistando os empreendedores.

Grandes prédios que oferecem estruturas de primeiro mundo, todo o conforto para quem quer trabalhar e não pode pagar uma localização própria e não quer trabalhar em casa. Os famosos coworking's é um novo modelo de pensar os ambientes de trabalho que veio pra ficar. O ar despojado remete às startups internacionais e os espaços realmente são dedicados a pessoas que buscam um local de trabalho diferente dos tradicionais escritórios.

Centros comerciais em Teresina ganham mais espaço no mercado. (Foto: Divulgação)



É possível levar um computador, sentar em uma mesa ou no sofá e trabalhar ao lado de alguém completamente desconhecido. Café, água e até cerveja ficam à disposição das pessoas que chegam para trabalhar. Telefone e rede de Wi-Fi rápida também estão na lista de vantagens do Coworking, localizado no Diamond Center, zona leste de Teresina.

Um dos objetivos desses espaços é promover o encontro de pessoas e a possibilidade da criação de redes de contatos. ''O espaço me oferece conforto, segurança, interação com outras pessoas de áreas diferentes da minha e ainda tem alimentação próxima. São inúmeros benefícios que chegam de forma econômica para os usuários''. Afirma Laís Barradas, jornalista que aderiu a rotina de trabalho de um coworking.

Esses espaços também tem como público os estudantes que alugam salas e cabines para se dedicarem aos estudos sem distrações que possuem em casa. ‘’Aqui eu tenho todo o conforto e concentração que preciso para estudar sem distrações. Além da facilidade e boa localização.’’ Relata Vale, que alugou uma cabine de estudo e vem se dedicando a concursos públicos.

