Centro funciona normalmente durante o feriado da Proclamação da República

Nesta sexta-feira (15) comemora-se o Dia da Proclamação da República. A data, que é feriado nacional, vai interferir no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais de Teresina. Segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas-PI), as lojas do Centro e bairros estarão abertas amanhã. Assim, o comércio funcionará em horário normal.

Shoppings

Já o Teresina Shopping funcionará da seguinte maneira: as lojas funcionarão das 14h às 20h; o Espaço Família estará aberto das 11h às 22h; as lojas de alimentação e parque ficam abertos das 10h às 22h; as cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h; os cinemas abrem a partir das 12h30; a academia Smart Fit funciona das 9h às 15h e o Hiperbompreço fica aberto das 8h às 22h.

O Shopping Rio Poty, por sua vez, funcionará em horário normal. As lojas estarão abertas das 10h às 22h. Os espaços de lazer, praça de alimentação e cafeterias irão funcionar de 10h às 22h. Já o Cinépolis abre das 13h às 22h30; a academia Bodytech abrirá às 9h e fechará às 14h e o atendimento do Papai Noel acontece todos os dias no Piso L2 de 15h às 21h.



As lojas dos bairros também devem abrir nesta sexta-feira - Foto: O Dia



Supermercados

As lojas Assaí, Extra e Pão de Açúcar funcionarão nos seguintes horários: Assaí ficará aberto das 7h às 22h; o Extra Hiper das 7h às 0h; o Mercado Extra das 7h às 22h; o Pão de Açúcar Frei Serafim fica aberto das 7h às 20h; o Pão de Açúcar São Cristóvão e Jóquei funcionam das 7h às 21h e o Pão de Açúcar Dom Severino funcionará das 7h às 22h.

Parques

Os parques de Teresina também funcionarão normalmente durante o feriado da Proclamação da República. O Parque Matias Matos fica aberto das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30; o Parque da Macaúba estará aberto das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30; o Parque da Cidade funcionará das 6h às 19h e o Parque Encontro dos Rios estará aberto das 7h às 18h. O Parque Potycabana funcionará em horário normal, ficando aberto das 5h às 12h e das 15h às 22h.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia