O Centro de Referência Francisca Trindade em Teresina é um local que realiza orientação psicológica, social e jurídica a mulheres vitimas de violência. Além de trabalhar também com o fortalecimento junto aos municípios para que possam dar apoio as mulheres. Durante o isolamento social o trabalho não parou, é possível fazer denúncias ou solicitar os serviços via contato (86) 9433 0809 e no e-mail: [email protected]

No Piauí, já é possível observar que violência doméstica têm aumentado durante o isolamento social. Por este motivo é tão importante divulgar os vários canais de atendimento para realizar denúncias. O projeto “Ei mermã”, por exemplo, nasceu como uma forma de divulgar tais serviços que são essências no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Ele é realizado pela Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres (CEPM-PI) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-PI) com intuito de sensibilizar as mulheres a não silenciar nenhum tipo de agressão seja física, psicológica, moral, econômica ou patrimonial. Assim como também estimular a vizinha, amiga, prima, mãe, avó e a tia, a acolher essas mulheres em situação de violência.



Centro de Referência oferece apoia a mulher em situação de violência. Reprodução



" A violência de gênero é permanente, ela é provocada pelo machismo estrutural e é reforçada pela sociedade e durante o isolamento social os dados apontam para o aumento da violência doméstica. Por isso se você ouvir algum grito na casa da vizinha você pode denunciar", explica Zenaide Lustosa coordenadora da CEPM-PI.

1. A CENTRAL DE FLAGRANTES que atenderá as vítimas 24h por dia para a realização de flagrantes, e nos finais de semana também fará boletins de ocorrência e medidas protetivas relacionados aos crimes praticados contra a mulheres;

2. As Delegacias de Atendimento à Mulher - DEAMs manterão os atendimentos durante o expediente nos dias úteis;

3. Em caso de EMERGÊNCIA LIGUE 190;

4. BAIXE o aplicativo SALVE MARIA e acesse o botão do PÂNICO;

5. Acesse o aplicativo PMPI Cidadão;

6. A PATRULHA MARIA DA PENHA manterá as visitas de fiscalização e atenderá também pelo número (86)99414-8857, no atendimento às vítimas com medidas protetivas.

Sandy Swamy