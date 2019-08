Centro cirúrgico do Hospital da Polícia funcionará aos sábados

A partir de hoje (24), o centro cirúrgico do Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar (HPMPI) passa a funcionar aos sábados, das 7h30 até às 13h30, com foco em cirurgias gerais e com o objetivo de que sejam realizadas em torno de 20 cirurgias por fim de semana, aumentando em até 80 cirurgias por mês.



Segundo a cabo Isabel, coordenadora do centro cirúrgico, essa abertura do centro irá proporcionar uma agilidade na fila de espera dos pacientes que estão aguardando a realização de procedimentos eletivos. "A princípio, serão realizados alguns procedimentos, até que ocorra a adequação desse serviço aos sábados", completa a militar.

O diretor do Hospital da Polícia Militar do Piauí, coronel Marques, colocou que “a partir do dia 24 de agosto, o HPM estará com suas portas abertas para atender os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com o funcionamento do ambulatório, da odontologia e do centro cirúrgico das 7h30 até as 13h30. E com isso, ocorrerá um aumento nas cirurgias de 20 a 25 por sábado, o que totalizará até 100 cirurgias a mais por mês”.

